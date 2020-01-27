الفايروس المرعب يغلق أشهر مدينة ملاهي في آسيا

2020/01/27 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هونغ‭ ‬كونغ‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أعلنت‭ ‬مدينة‭ ‬ملاهي‭ ‬‭”‬ديزني‭ ‬لاند‭”‬‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬أنّها‭ ‬ستُغلق‭ ‬أبوابها‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬وحتّى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ،‭ ‬وهو‭ ‬قرار‭ ‬اتُخذ‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬حال‭ ‬الطوارئ‭ ‬الصحّية‭ ‬القصوى‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬ وقالت‭ ‬‭”‬ديزني‭ ‬لاند‭”‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‭”‬كإجراء‭ ‬احترازيّ،‭ ‬وتماشيًا‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬الوقاية‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬أنحاء‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬فإنّنا‭ […]

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