الحلبوسي يدين الاعتداء على السفارة الاميركية في بغداد: اساءة لسمعة العراق

2020/01/27 | 00:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأميركية وسط بغداد .وقال الحلبوسي في بيان ، إن “القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له السفارة الأميركية وسط بغداد أمرٌ مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية”.وأضاف أن “استمرار هذه […]

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