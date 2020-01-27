2020/01/27 | 00:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- “ساحات التحرير” لقي نجم كرة السلة الأميركية السابق كوبي براينت وأربعة أشخاص أخرين مصرعهم في تحطم طائرة هليكوبتر في مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا.وكان يسافر براينت (41 عاما) برفقته ثلاثة أشخاص في طائرته الخاصة عندما تحطمت وتوفي كل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة اسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت في تحطم طائرة هليكوبتر بولاية كاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة اسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت في تحطم طائرة هليكوبتر بولاية كاليفورنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).