الصدر يوجّه 12 نصيحة للمتظاهرين وإلا……؟

2020/01/27 | 00:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على أهمية الحفاظ على السلمية وعدم حمل السلاح مشددا ان الإصلاح الشعبي امر لابد منه خصوصا مع تمادي اغلب السياسيين الى هذه اللحظة.جاء ذلك في تقديمه لأثنتي عشر نصيحة للمتظاهرين أكد … Readmore

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