الحلبوسي و”تحالف القوى” يستنكران قصف السفارة الأميركية ببغداد

2020/01/27 | 00:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأميركية وسط بغداد، عادًّا هذه الحوادث وأمثالها تسيء للدولة العراقية.وقال الحلبوسي في بيان إن “القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له السفارة الأميركية وسط بغداد … Readmore

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