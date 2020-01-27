احمد حسن - الحسد والرغبة

2020/01/27 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_حسن في المبنى المجاور يسكن شاب سلفي كثيف اللحية، لمح ذات يوم امرأة غريبة تدخل عمارتنا، تتبعها حتى وجدها تدخل شقة شخص عازب مصاب بشلل أطفال، طرق عليه الباب ففتح له وطلب الدخول للأهمية، وجد شابًا أخرًا في الشقة، صارحهم برؤيته امرأة تدخل عليهم، وأن هذا خطأ وفاحشة وعليهم صرفها وسوف يستر عليهم، ثم طلب السماح له بالجلوس معها بمفرده ليهديها وينصحها فتركوه يكلمها، وبعد عشر دقائق كانت المرأة تصيح "لا يا روح أمك......

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