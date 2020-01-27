الحلبوسي يطالب القوات الامنية بالكشف عن الجهات التي تقوم بالاعتداءات على السفارة الامريكية

2020/01/27 | 00:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأميركية وسط بغداد، عادًّا هذه الحوادث وأمثالها تسيء للدولة العراقية.

وقال في بيان تلقته "الغد برس" إن "القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له السفارة الأميركية وسط بغداد أمرٌ مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية".

وتابع أن "استمرار هذه الاعتداءات من دون رادع يضر بالمصالح العليا للعراق وبعلاقاته الدبلوماسية مع أصدقائه، وتحمِّله تداعيات خطيرة لا بدَّ من تجنبها في هذه الظروف"، مشددا على "رفضه بأن يكون العراق طرفا في أي صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية".

وأضاف رئيس مجلس النواب أن أي "اعتداء على أية ممثلية أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها، وعلى الأجهزة الامنية أن تأخذ دورها بملاحقة الخارجين عن القانون والكشف عن الجهات التي تقوم بهذه الاعتداءات"، مجددا دعوته إلى الحكومة بالالتزام "بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية".

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