مراسلنا: الدوام الرسمي في النجف الاشرف لازال معطلا

2020/01/27 | 00:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في محافظة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، ان “الدوام في الدوائر الحكومية والمدارس مازال معطلا”.وقال المراسل، ان “القوات الامنية لم تكن بالمستوى المطلوب من اجل حماية الطلاب والموظفين اثناء وبعد عودتهم من المدارس والدوائر الحكومية”.واضاف، ان “هنالك غلقا لعدد من الشوارع والطرق من قبل عصابات الجوكر في المحافظة وبشكل علني وامام انظار […]

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