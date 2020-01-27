2020/01/27 | 00:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن “المكان الوحيد للمفاوضات هي طاولة 5+1 والتي غادرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.وقال ظريف في تغريدة له على صفحته بـ”تويتر”، واطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “مازال ترامب يحلم بمفاوضات ثنائية لكي يرضي نزوته بـ”إتفاق ترامب”.وأضاف، ان “هذه سذاجة، فالمكان الوحيد للمفاوضات هي طاولة 5+1 (والتي غادرها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: المكان الوحيد للتفاوض هي طاولة 5 + 1) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: المكان الوحيد للتفاوض هي طاولة 5 + 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).