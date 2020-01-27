2020/01/27 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من مآلات الاغتراب , انك تبحث بين الوجوه والاماكن عن هوية وطن , حقيقة لا تقتصر على عراقيين عاشوا مخاض الوداع في مرحلة الشباب, بل ايضا تطال اطفالا ولدوا و تربوا في المهجر لم يسمعوا يوما عن عظمة زقورة أور او اساطير مسلة حمورابي او حتى لم تسنح له الفرصة في التجوال بين ازقة شارع المتنبي والرشيد ,

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب "بغداد" .... احلام طفلة مغتربة!) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب "بغداد" .... احلام طفلة مغتربة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).