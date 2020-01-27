2020/01/27 | 00:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن هجوم صاروخي استهدف مدینة جیزان السعودیة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن هجوم صاروخي استهدف مدینة جیزان السعودیة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).