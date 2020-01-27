محمد السعدي - صورة المناضل مهدي أبن بركة .

2020/01/27 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدي قد يسأل البعض ؟.أو تستغرقه دهشة الفضول ، ما الهدف من الكتابة عن شخصية ظلت محيرة ومنسية ومجهولة للبعض في وسطنا العربي ، وغير معنية بالأهتمام في تسليط الضوء عن دوره الرؤيوي والمهم في المعترك السياسي العربي والأفريقي .في مراحل متقدمة .قرأت عنه نتفاً في بعض الادبيات والمواقع بها أشارات مهمة عن دوره كقائد يساري في البناء الثوري للمجتمعات العربية / الأفريقية .في الأيام الأخيرة من نهاية هذا ا......

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