2020/01/27 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_السعدي قد يسأل البعض ؟.
أو تستغرقه دهشة الفضول ، ما الهدف من الكتابة عن شخصية ظلت محيرة ومنسية ومجهولة للبعض في وسطنا العربي ، وغير معنية بالأهتمام في تسليط الضوء عن دوره الرؤيوي والمهم في المعترك السياسي العربي والأفريقي .
في مراحل متقدمة .
قرأت عنه نتفاً في بعض الادبيات والمواقع بها أشارات مهمة عن دوره كقائد يساري في البناء الثوري للمجتمعات العربية / الأفريقية .
في الأيام الأخيرة من نهاية هذا ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدي - صورة المناضل مهدي أبن بركة .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أو تستغرقه دهشة الفضول ، ما الهدف من الكتابة عن شخصية ظلت محيرة ومنسية ومجهولة للبعض في وسطنا العربي ، وغير معنية بالأهتمام في تسليط الضوء عن دوره الرؤيوي والمهم في المعترك السياسي العربي والأفريقي .
في مراحل متقدمة .
قرأت عنه نتفاً في بعض الادبيات والمواقع بها أشارات مهمة عن دوره كقائد يساري في البناء الثوري للمجتمعات العربية / الأفريقية .
في الأيام الأخيرة من نهاية هذا ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدي - صورة المناضل مهدي أبن بركة .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد السعدي - صورة المناضل مهدي أبن بركة .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).