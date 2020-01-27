اتهامات مباشرة للحشد بـ”قصف” السفارة الأميركية وإصابة أجزاء منها

2020/01/27 | 00:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الأمير – الحل العراق تباينت ردود الأفعال على خلفية تكرار القصف الذي يستهدف #السفارة_الأميركية داخل #المنطقة_الخضراء في العاصمة العراقية #بغداد، والذي كان آخرها قبل ساعات.القيادي في الحزب #الديمقراطي_الكردستاني، […]

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