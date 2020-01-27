2020/01/27 | 00:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-عبدالحسين غزال كربلاء -عامر طويريجي ضخت الجموع الطلابية لاسيما من جامعة بغداد وبعض معاهدها زخما قويا للاحتجاجات في بغداد لاسيما في ساحة التحرير .
فيما استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي الأحد لتفريق متظاهرين في العاصمة وجنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مواجهات مع المحتجين العازمين على مواصلة حراكهم.فيما سقطت خمسة صواريخ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة العراق يهبّون في أكبر تحد ومواجهات الناصرية الأعنف في الجنوب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي الأحد لتفريق متظاهرين في العاصمة وجنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مواجهات مع المحتجين العازمين على مواصلة حراكهم.فيما سقطت خمسة صواريخ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة العراق يهبّون في أكبر تحد ومواجهات الناصرية الأعنف في الجنوب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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