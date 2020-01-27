طلبة‭ ‬العراق‭ ‬يهبّون‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬تحد‭ ‬ومواجهات‭ ‬الناصرية‭ ‬الأعنف‭ ‬في‭ ‬الجنوب

2020/01/27 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ كربلاء‭ -‬عامر‭ ‬طويريجي ضخت‭ ‬الجموع‭ ‬الطلابية‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بغداد‭ ‬وبعض‭ ‬معاهدها‭ ‬زخما‭ ‬قويا‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ .‬فيما‭ ‬استخدمت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭ ‬الأحد‭ ‬لتفريق‭ ‬متظاهرين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬المحتجين‭ ‬العازمين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬حراكهم‭.‬فيما‭ ‬سقطت‭ ‬خمسة‭ ‬صواريخ‭ […]

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