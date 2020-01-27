الطلبة غير خاضعين للتقنين

2020/01/27 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام نزول‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬ميدان‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬بثقل‭ ‬كبير،‭ ‬سيكون‭ ‬بداية‭ ‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬ابتدائية‭ ‬سابقة‭.‬والحركة‭ ‬الطلابية‭ ‬العفوية‭ ‬التي‭ ‬تتدفق‭ ‬إلى‭ ‬الساحات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬هي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الردود‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تيار‭ ‬سياسي‭ ‬يدعي‭ ‬احتكاره‭ ‬للشارع‭.‬ لقد‭ ‬تحولت‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬إلى‭ ‬ثقافة‭ ‬تترسخ‭ ‬بالساعات‭ ‬في‭ ‬عقول‭ […]

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