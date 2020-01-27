2020/01/27 | 00:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توريد السلاح مستمر إلى المتصارعين والأمم المتحدة تأسف لانتهاك تعهدات برلين طرابلس- الجزائر -الزمان عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لاستمرار انتهاك «حظر التسليح» في البلاد، رغم التعهدات التي قدمتها الدول المعنية بوقف تزويد أطراف الصراع بالسلاح خلال مؤتمر برلين الأسبوع الماضي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق تام بين أنقرة والجزائر حول الحفاظ على الهدنة الهشة في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق تام بين أنقرة والجزائر حول الحفاظ على الهدنة الهشة في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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