‭‬اتفاق‭ ‬تام‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬والجزائر‭ ‬حول‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهدنة‭ ‬الهشة‭ ‬في‭ ‬ليبيا

2020/01/27 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توريد‭ ‬السلاح‭ ‬مستمر‭ ‬إلى‭ ‬المتصارعين‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تأسف‭ ‬لانتهاك‭ ‬تعهدات‭ ‬برلين‭ ‬ طرابلس‭- ‬الجزائر‭ -‬الزمان‭ ‬ عبرت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للدعم‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لاستمرار‭ ‬انتهاك‭ ‬‮«‬حظر‭ ‬التسليح‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬رغم‭ ‬التعهدات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الدول‭ ‬المعنية‭ ‬بوقف‭ ‬تزويد‭ ‬أطراف‭ ‬الصراع‭ ‬بالسلاح‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬برلين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬وقالت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬عبر‭ […]

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