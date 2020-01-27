وفاة أسطورة كرة السلة الامريكية كوبي براينت في تحطم مروحية

2020/01/27 | 00:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-اين]توفي أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر اليوم الأحد.

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