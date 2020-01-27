عبد المهدي يخصص طائرة لاجلاء العراقيين من الصين

2020/01/27 | 00:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ظهر اليوم ببدء استعدادات لارسال طائرة خاصة الى الصين لاجلاء أبناء الجالية العراقية في مدينة ووهان، على خلفية تفشي وباء (كورونا).

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