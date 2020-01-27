وفاة اسطورة السلة المعتزل “كوبي براينت” بتحطم طائرة هليكوبتر بولاية كاليفورنيا

2020/01/27 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وسائل إعلام عالمية، منذ قليل، امس الاحد، أن “كوبي براينت أسطورة كرة السلة المعتزل توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا اليوم الأحد”.وبحسب موقع “TMZ SPORTS”، فإن “كوبي كان يسافر مع 3 أشخاص آخرين على الأقل في طائرته هليكوبتر الخاصة عندما سقطت”.وأوضح الموقع أن “السلطات تجري التحقيفات لمعرفة أسباب […]

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