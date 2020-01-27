الياسري يدعو الى تقليل الروتين في وزارة الداخلية

2020/01/27 | 00:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

دعا وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، امس الأحد، الى تقليل حلقات الروتين في دوائر الوزارة.

وذكر بيان للوزارة تلقت “الصباح”، نسخة منه، أن “الياسري زار محافظة الأنبار واطلع على الأوضاع الأمنية للمحافظة”.



وأضاف أن “الوزير عقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية، واستمع الى شرح موجز عن الأوضاع في المحافظة”، مؤكداً “ضرورة الحفاظ على المنجز الأمني والتواصل الدائم مع الأهالي وتقديم الخدمات لهم”.



ودعا إلى “اهمية توفير الأجواء المناسبة لعمل دوائر وزارة الداخلية بما يضمن الانسيابية وتقليل حلقات الروتين خدمة للصالح العام».

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