تصريحات متباينة بشأن «الاتفاق» على مرشح لرئاسة الحكومة

2020/01/27 | 00:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكدَ أعضاءٌ بمجلسِ النواب، أن الـ 72 ساعة المقبلة ستشهد تطوراً بشأن حسم منصب رئيس الوزراء، بينما تضاربت التصريحات البرلمانية بين نفي وتأكيد بشأن توصل الكتل السياسية إلى «اتفاق» أو «شبه اتفاق» على مرشح محدد للمنصب.

وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي: إن «الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، لديها حظوظ في حصول أحدها على هذا المنصب».

وأضاف، ان «الساعات الـ 72 المقبلة ستشهد تطوراً بشأن منصب رئيس الوزراء، ومن المؤمل أن يحسم خلالها هذا الأمر بتكليف إحدى الشخصيات المطروحة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح»، وأكد، أن «موضوع إعادة منح الثقة من البرلمان لرئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أمر غير وارد ومستبعد جداً، لاسيما بعد أن طالب الشعب بإحداث التغيير».

وكشف الفتلاوي، عن ان «المرشحين المطروحة أسماؤهم كانوا بالعشرات، وبعد فلترتها من قبل الكتل السياسية، وباتفاق شبه أكيد، حصرت الأسماء بين علي الشكري ومحمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي وعبد الغني الأسدي»، وأضاف، ان «الأسدي دخل بقوة من خلال تمتعه بمواصفات تتطابق ومطلب المرجعية الرشيدة والمتظاهرين، فضلاً عن احترامه من قبل الكتل السياسية»، مبيناً أن «الحكومة المقبلة ستكون ملزمة بالتهيئة الى انتخابات مبكرة وتنفيذ قرار البرلمان بجدولة انسحاب القوات الأجنبية».

بدوره، قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي: إن «هناك بوادر لحل أزمة مرشح رئاسة الحكومة الجديدة»، مبيناً أن «كتلته أجرت حواراً مع الأطراف المؤثرة»، وأضاف انه «على أثر ذلك حصل شبه اتفاق على اختيار مرشح واحد من بين الأسماء المتداولة وتقديمه خلال اليومين المقبلين، لرئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة».

في المقابل، نفت النائب عن تحالف الفتح سناء الموسوي، وجود اتفاق أو شبه اتفاق للكتل السياسية -لاسيما الشيعية- على تحديد شخصية محددة لمنصب رئيس الوزراء.

وقالت الموسوي: إن «تصريحات بعض النواب بوجود شبه اتفاق بين الكتل السياسية على اسم أو أكثر لمنصب رئيس الوزراء غير صحيحة»، وأضافت انها «على اتصال دائم ومتابعة المناقشات والحوارات للكتل السياسية، وهذه الحوارات مازالت ضبابية بشأن الاتفاق على اختيار شخصية محددة أو أكثر - لاسيما الكتل السياسية الشيعية- المعنية بتسليم رئيس الجمهورية الشخصية التي سيكلفها»، مشيرة الى أن «تحالف الفتح لم يتبن أو يشير الى تأييد ترشيح عبد الغني الأسدي لا من قريب ولا

من بعيد».

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