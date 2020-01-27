العراق: سقوط ثلاثة صواريخ داخل مقر السفارة الأمريكية في بغداد

2020/01/27 | 00:49 - المصدر: فرانس 24

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أعلنت مصادر أمنية عراقية أن ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت مساء الأحد المنطقة الخضراء وسط بغداد، قد سقطت داخل مقر السفارة الأمريكية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء.

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