صحة كردستان العراق تشدد الاجراءات اللازمة لمنع دخول “كورونا” الى الشمال

2020/01/27 | 00:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمم وزير الصحة في حكومة كوردستان العراق، اليوم الاحد، قراراً على جميع المديريات العامة للصحة اوضح فيه الاجراءات اللازمة لمنع انتشار وباء “الكورونا”، داعيا اياها للالتزام التام بهذه الاجراءات.وذكرت الصحة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “بسبب حصول اصابات لعدد من المواطنين بامراض الجهاز التنفسي والرئتين بسبب فيروس الكورونا (ncov 2019 ) في […]

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