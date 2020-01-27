ذي قار تعطل الدوام الرسمي اليوم الاثنين

2020/01/27 | 00:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ذي قار وكالة، ابا ذر العمر، امس الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاثنين.وقال المحافظ في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في المحافظة حدادا على ارواح الشهداء وحفاظا على امن وسلامة ‍ذي قار”.واضاف “نشكر جهود شيوخ العشائر ووجهائها ونشاطائها ومتظاهريها […]

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