2020/01/27 | 00:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت كتلة الفتح النيابية، ترشيح شخصية مستقلة من خارج الطبقة السياسية لحل ازمة رئاسة الوزراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يقدم مقترحا لحل أزمة مرشح رئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يقدم مقترحا لحل أزمة مرشح رئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).