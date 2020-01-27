الفنانة الاء نجم تستعد لعمل مسرحي جديد

2020/01/27 | 00:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل الفنانة العراقية آلاء نجم، تمارينها على العمل المسرحي "حنين حار"، وهي من كتابة وسيناريو وأخراج جواد الأسدي .

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