الخدمات النيابية: ست أولويات في «برنامج» الحكومة المقبلة

2020/01/27 | 00:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

كشفت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب عن أن موازنة 2020 ينبغي أن تعد وفق برنامج جديد للحكومة المقبلة، مبينةً وجود ست أولويات ستتصدر هذا البرنامج أبرزها توفير السكن وفرص العمل للعاطلين واستكمال المشاريع.

وقال عضو اللجنة مضر خزعل السلمان في تصريح خص به «الصباح»: إن «تأخير إرسال موازنة 2020 من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، هو لكي تتطابق مع برنامج جديد للحكومة المقبلة، وإمكانية تطابق ما مخصص من أموال في الموازنة مع أبواب تنفيذ هذا البرنامج».

وتابع أنه «على الحكومة المقبلة، اتخاذ خطوات آنية تتلاءم مع مصلحة المواطن أولا، وقد تختلف بعض الشيء عن الخطوات التي اتخذت في السابق»، مشيراً الى أن «هذا الامر يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار في الاتفاق مع جمهورية الصين الشعبية».

وألمح السلمان، الى ان «برنامج الحكومة المقبلة سينصب حول استكمال المشاريع التي بوشر العمل بها قبل عام والتي لا يمكن إهمالها أبداً، فضلاً عن مشاريع دعم البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها، وتوفير السكن الملائم للمواطنين وبناء المجمعات السكنية، والاهتمام بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل للعاطلين بعد إحالة ثلاثة مواليد على التقاعد ضمن القانون الجديد لاستيعاب الخريجين في الدوائر التي تحتاج الى توظيف شباب على ملاكاتها».

من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، سعي لجنته لتضمين منحة طوارئ للعاطلين وطلبة الجامعات في موازنة 2020.

وقال الجبوري: إن “هناك مساع لتفعيل منحة العاطلين وطلبة الجامعات في حال توفر الأموال اللازمة في موازنة عام 2020”، مؤكداً أن “القانون الخاص بالمنحة موجود، إلا أنه يحتاج الى تفعيل وأموال تخصص”له.

وأضاف، أن “منحة العاطلين عن العمل هي منحة طوارئ وليست دورية”، مشيراً الى “سعي اللجنة لتضمين المنحتين الثانية والثالثة للعاطلين في موازنة 2020”.

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