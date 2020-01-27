غداً الثلاثاء.. صرف رواتب العمال المضمونين

2020/01/27 | 00:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم غد الثلاثاء، موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين لشهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي .

وقالت معاونة مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بالوزارة نجلة عيسى لـ»الصباح»: ان دائرتها حددت يوم غد الثلاثاء، موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين لشهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي.

وبينت ان الراتب سيوزع مع المكافأة المالية البالغة 200 الف دينار للشهرين المذكورين لفئتي الصرف اليدوي وحاملي البطاقة الذكية ببغداد والمحافظات، داعية المستفيدين لمراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم مستصحبين معهم المستمسكات والهوية

التقاعدية.

وتابعت عيسى: ان المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة 30 سنة فاكثر سيتسلم 800 الف دينار لشهرين فقط واما من لديه خدمة اقل من 30 سنة ومتقاعدو العجز الصحي، فسيتسلمون 740 الف دينار

لشهرين.

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