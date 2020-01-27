2020/01/27 | 00:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رفضه التظاهر لأجله، بينما عزا قرار ابتعاده عن دعم التظاهرات الجارية «سلباً أو إيجاباً» لإرجاع «الثورة الى مسارها»، مشيراً الى أنه لن يبتعد عن «الثورة» إنما «لا يريد أن تسوء سمعتها».

يأتي ذلك في وقت، كشفت فيه مفوضية حقوق الانسان في العراق أمس الأحد، عن استشهاد 12 متظاهراً في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، وإصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأبدت المفوضية أسفها وقلقها على خلفية سقوط هذا العدد من الضحايا، ونقل «صالح محمد العراقي» عبر صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي عن السيد مقتدى الصدر، قوله: «إنني إذ أوقفت الدعم الإيجابي والسلبي -إن جاز التعبير- إنما أردت إرجاع الثورة الى مسارها ورونقها الأول لا الى معاداتها، وإن لم يعودوا فسيكون لنا موقف آخر لمساندة القوات الأمنية البطلة التي لا بد لها من بسط الأمن»، وختم بتأكيده «لن نبتعد (عن الثورة) إنما لا نريد أن تسوء سمعتها».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: ابتعدت عن دعم التظاهرات «لإرجاع الثورة إلى مسارها») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: ابتعدت عن دعم التظاهرات «لإرجاع الثورة إلى مسارها») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).