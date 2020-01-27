ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفوز هزيل على بلد الوليد

2020/01/27 | 01:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يهزم بلد الوليد بصعوبة ويعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني

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