ريال مدريد يهزم بلد الوليد ويتصدر الليغا

2020/01/27 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا بهدف دون رد، على بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.

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