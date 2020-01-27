رئيس الادعاء في البرلمان امريكي يتهم ترامب بتهديده عبر تويتر

2020/01/27 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس فريق الادعاء الأمريكي المعني بمسألة العزل، آدم شيف، الذي يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أن “ترامب، وجه تهديدا مباشرا له عبر “تويتر”.وقال شيف في حديث لقناة “NBC” الأمريكية، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر تغريدة ترامب الأخيرة تهديدا: “أعتقد أن هذا ما كان المقصود”.ونشر ترامب، على […]

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