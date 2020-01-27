اصابات بقصف السفارة الامريكية في بغداد

2020/01/27 | 01:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني عراقي، مساء الاحد، بأن عددا من الاشخاص اصيبوا جراء القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الامريكية في بغداد، فيما اشار الى أ...

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