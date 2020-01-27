2020/01/27 | 01:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار افاد مراسل "كلكامش برس " في محافظة ذي قار ان ملثمين قاموا باحراق خيم المتظاهرين فيما قامت سيارات الاسعاف بنقل عشرات الماصبين جراء الحرائق .واضاف بحسب شهود بأن مطلقي النار كانوا يستقلون سيارات بيك اب .

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