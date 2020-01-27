ذي قار.. وجهاء وشيوخ يتفقون مع اجهزة الامن على التهدئة و الكف عن قمع المتظاهرين

2020/01/27 | 01:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار إتفق وجهاء وشيوخ عشائر ذي قار، مساء اليوم الأحد مع قيادة الشرطة والعمليات على إعادة التهدئة الى الناصرية بعد أحداث ساخنة شهدتها المدينة سقط فيها شهداء وجرحى، وسط فوضى أمنية واسعة.وبحسب بيان صدر بعد إجتماع للوجهاء مع قائد شرطة ذي قار، العميد ناصر الأسدي وقائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، فأنه قد تم الإتفاق على خمسة أمور مهمة، وهي أن يكون التظاهر في ساحة الحبوبي بكل حرية دون أي ضغوطات من القوات الأمنية، ويبقى جسر الزيتون مغلقا أحتراما للدماء الزكية التي سالت عليه، ويكون دوام الدوائر وفق مايقرره مدراء الدوائر والاتفاق مع المتظاهرين".وتابع البيان، "تتعهد قيادة الشرطة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات مقتل الشهداء الثلاث الذين سقطوا في أحداث جسر فهد، وتتعهد قيادة الشرطة بتوفير الحماية وتأمين ساحة التظاهر".وشهدت محافظة ذي قار، اليوم مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الأمنية، سقط فيها عدد كبير من الجرحى من المتظاهرين.

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