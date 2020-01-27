البنتاغون: صاروخ كاتيوشا أصاب قاعة طعام السفارة الأميركية ببغداد الليلة

2020/01/27 | 01:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- “ساحات التحرير” أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية قبل قليل أن صاروخ كاتيوشا أصاب قاعة طعام السفارة الأميركية ببغداد الليلة.ورفض المسؤول التعليق على الإصابات ولكنه قال إنه لم تكن هنالك وفيات.

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