تقنية الـ”VAR” قريبا في الدوري العراقي الممتاز

2020/01/27 | 01:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير شركة “عشتار” الناقل الحصري لمباريات دوري الكرة الممتاز، محمد هيجل، إجراء دراسة كاملة لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” في ملاعب العراق.وقال هيجل عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إنه “أكملت جميع الدراسات والتحضيرات الخاصة بالفار بعد أن استشعرت ضرورة هذه التقنية في الأيام القادمة ودورها السلبي إن لم تتوفر في إرجاع الحظر […]

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