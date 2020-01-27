2020/01/27 | 01:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نعي الفنان العالمي فان ديزل، أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.ونشر ديزل ، صورة برفقة كوبي، وعلق قائلا :”القلب مثقل اليوم، قلبي مع عائلتك، لا بد أن تعرفوا مدى تأثيره على حياتنا، وأنه سيعيش في قلوبنا، أرسل أعمق التعازي وصلواتي لعائلة هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فان ديزل” ناعيا أسطورة كرة السلة “كوبي براينت” : سيعيش فى قلوبنا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فان ديزل” ناعيا أسطورة كرة السلة “كوبي براينت” : سيعيش فى قلوبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).