2020/01/27 | 01:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، سر الطيران المكثف في سماء بغداد، وتحديدا بعد استهداف السفارة الامريكية بهجوم صاروخي”.وقال المصدر المتواجد في المنطقة الخضراء، لـ”العهد نيوز”، ان “سر الطيران الامريكي في سماء بغداد هو نقل عدد من المصابين والقتلى في الهجوم الذي استهدف السفارة عصر اليوم”.واضاف، المصدر انه “شبه مؤكد وجود اكثر من 10 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف سر الطيران الامريكي الكثيف في سماء بغداد بعد استهداف السفارة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف سر الطيران الامريكي الكثيف في سماء بغداد بعد استهداف السفارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).