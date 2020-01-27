يوفنتوس يخسر امام نابولي بهدفين في الكالتشيو

2020/01/27 | 02:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نابولي فوزًا صعبًا على ضيفه يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، بملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

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