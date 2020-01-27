سي أن أن: أحد الصواريخ سقط على قاعة الطعام في مجمع السفارة الأميركية ببغداد

2020/01/27 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت شبكة "سي أن أن" الإخبارية نقلا عن مسؤول أميركي، أن أحد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت الأحد، على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، سقط على قاعة الطعام في مجمع السفارة الأميركية.

ونقلت صحيفة واشنطن إكزامينير عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قولهم إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل مجمع السفارة، في حين سقط حوالي خمسة صوريخ أخرى في محيطها.



وأضافت نقلا عن المسؤولين أن الصاروخ إدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت في وقت سابق الأحد، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء من دون وقوع خسائر أو أضرار.

وقال المسؤول الأميركي لـ "سي أن أن" إن هناك تقارير عن أضرار ولكنها طفيفة.

ولم تصدر وزارتا الدفاع أو الخارجية الأميركيتان بيانات عما إذا كانت هناك إصابات جراء الصواريخ التي أطلقت اليوم.

وتكررت في الآونة الأخيرة الهجمات على المنطقة الخضراء بالقذائف والصواريخ من دون وقوع أضرار.

وهاجمت الميليشيات العراقية الموالية لإيران السفارة الأميركية في أواخر ديسمبر، قبل أن ترد واشنطن بقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.

ودان رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، الأحد تعرض السفارة الأميركية لهجوم جديد بالصواريخ، وأكدا التزام الحكومة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقيام بذلك.

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