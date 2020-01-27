عبد المهدي والحلبوسي يعلقان على قصف السفارة الأمريكية

2020/01/27 | 02:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مساء الأحد، الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد، قائلًا إنها "تسيء لسمعة الدولة"....

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