شهداء وجرحى في هجوم ملثمي الاحزاب على ساحة الحبوبي ومحاولات لإطفاء الحرائق

2020/01/27 | 02:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أفاد شهود لمراسل "كلكامش برس " في ذي قار، بأن متظاهر واحد قد استشهد وإصيب خمسة اخرين بينهم امرأة في منزلها، فيما تواصل فرق الدفاع المدني اطفاء الحرائق التي اندلعت في ساحة الحبوبي بعد اشعالها من قبل ملثمي الاحزاب .وقال الشهود بأن "الاصابات لحد الان خمسة متظاهرين وشهيد واحد فيما تم حرق أكثر من 30 خيمة حتى اللحظة، وتواصل فرق الدفاع المدني اطفاء الخيم والبنايات التي وصلتها النيران".

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