واشنطن تدعو الى ضمان سلامة دبلوماسيها في العراق

2020/01/27 | 02:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي، مايكل ماكول، الى ضمان سلامة الدبلوماسيين والقوات الاميركية في العراق.

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