2020/01/27 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الولايات المتحدة، الأحد، العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسية الأميركيّة، بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأميركية في بغداد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسية".

وأكدت الخارجية اطلاعها على تقارير بسقوط صواريخ في المنطقة الخضراء في بغداد، ودعت إلى توخي الحذر بسبب تهديدات الميليشيات الموالية لطهران.

وأفادت شبكة "سي أن أن" الإخبارية نقلا عن مسؤول أميركي، في وقت سابق الأحد، أن أحد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، سقط على كافيتريا في مجمع السفارة الأميركية.

ونقلت صحيفة واشنطن إكزامينير عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قولهم إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل مجمع السفارة، في حين سقط حوالي خمسة صواريخ أخرى في محيطها.



وأضافت نقلا عن المسؤولين أن الصاروخ أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت في وقت سابق الأحد، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء من دون وقوع خسائر أو أضرار.

ودان رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، الأحد تعرض السفارة الأميركية لهجوم جديد بالصواريخ، وأكدا التزام الحكومة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقيام بذلك.

وتكررت في الآونة الأخيرة الهجمات على المنطقة الخضراء بالقذائف والصواريخ من دون وقوع أضرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدعو العراق لحماية منشآتها من الميليشيات الموالية لإيران) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدعو العراق لحماية منشآتها من الميليشيات الموالية لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).