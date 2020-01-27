الصين تعلن ارتفاع عدد ضحايا كورونا الى 80 شخصا

2020/01/27 | 03:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا القاتل إلى 80 شخصا، وارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2300 في جميع أنحاء البلاد.

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