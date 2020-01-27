شاهد : سقوط ضحايا “الكورونا” بطريقة مفزعة في شوارع الصين! وممرضة تكشف الرقم الحقيقي للمصابين

2020/01/27 | 03:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 56، وسجلت 1975 إصابة بالفيروس الذي ظهر في إقليم هوبي وسط الصين لينتشر في مناطق أخرى، بينما سجلت إصابات في كندا وأميركا واليابان وأستراليا وماليزيا وتايلند وفرنسا وغيرها.واعترف الرئيس الصيني “شي جين بينغ” بأن بلاده تواجه تحديًا خطيرًا جراء الانتشار السريع […]

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