2020/01/27 | 04:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيانا لا تكون هجمات تطبيق واتساب الإلكترونية بسبب ثغرات أمنية قومية، أو بسبب أخطاء هندسية في التطبيق، بل بسبب جهلنا بحماية حساباتنا على تطبيق الرسائل الأشهر في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أقل من دقيقة.. أمن نفسك من "هاكرز" الواتساب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أقل من دقيقة.. أمن نفسك من "هاكرز" الواتساب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).