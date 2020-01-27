بالفيديو لحظة تحطم طائرة أسطورة كرة السلة الأمريكية

2020/01/27 | 05:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت بعض الصور ولقطات الفيديو لتحطم طائرة أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) المعتزل كوبي براينت في مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وقالت صحيفة ”نيويورك بوست“: إن الطائرة […]

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