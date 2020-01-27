الحلبوسي يستنكر الاعتداءات المتكررة على السفارة الأمريكية في بغداد

2020/01/27 | 05:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأمريكية وسط بغداد، معتبرا هذه الحوادث وأمثالها تسيء للدولة العراقية.وقال الحلبوسي في بيان: إن “القصف الصاروخي […]

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